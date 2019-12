Iraanse scholen gaan opnieuw dicht door zware smog

In de Iraanse provincie Teheran blijven de scholen en crèches komend weekend dicht, omdat de luchtvervuiling de laatste dagen de internationale limieten fors heeft overschreden. Dat hebben de autoriteiten vandaag aangekondigd, nadat vorige week al gelijkaardige maatregelen werden genomen. Het was de vicegouverneur van de provincie, Mohammad Taghizadeh, die de beslissing aankondigde. “Door het niveau van de luchtvervuiling wordt burgers gevraagd om onnodige verplaatsingen in de stad te beperken en het openbaar vervoer te gebruiken, ” zei Taghizadeh.

Zaterdag en zondag zijn gewone werkdagen in Iran. Naast de sluiting van de scholen en crèches gaan ook de sportwedstrijden niet door, en mogen vrachtwagens Teheran niet in. Het gebruik van gewone wagens wordt beperkt en de bouw- en mijnbouwactiviteiten worden stilgelegd. Het ministerie van Volksgezondheid heeft oude mensen en mensen met hartproblemen met aandrang gevraagd om thuis te blijven.

De luchtvervuiling in Iran heeft de laatste dagen de internationale limieten fors overschreden. Door de smog klaagden velen in de hoofdstad Teheran de laatste dagen over zware hoofdpijnen, ziekte en ademhalingsmoeilijkheden. Afgelopen zondag en maandag bleven de scholen ook al dicht omwille van de slechte luchtkwaliteit.

Luchtvervuiling is al jaren een groot probleem in Iran. Dat komt vooral door de miljoenen wagens die er in de steden rondrijden, en dan vooral in Teheran.

