Gerommel bij VRT-top

De directeur media en productie bij de VRT, Peter Claes, staat tijdelijk op non-actief nadat CEO Paul Lembrechts zijn ontslag had gevraagd aan de raad van bestuur. Dat bericht De Morgen vanavond. De openbare omroep bevestigt aan Belga dat er “een vraag tot ontslag van Peter Claes” is geweest. “De raad van bestuur is daar niet op ingegaan en heeft unaniem het vertrouwen in Peter Claes herbevestigd”, zegt woordvoerder Bob Vermeir. “Er wordt van de kerstdagen gebruikgemaakt om alles rustig te bekijken. De VRT geeft geen verdere commentaar.” Volgens De Morgen maakte Claes, de nummer twee aan de Reyerslaan, zich de voorbije weken en maanden onmogelijk bij de rest van het directiecomité. Lembrechts zag uiteindelijk geen andere uitweg dan het ontslag van zijn luitenant te vragen. Nog volgens de krant weigerde de raad van bestuur die vraag wegens de ongelukkige timing, in de aanloop naar de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering.

Bronnen van De Morgen zeggen echter dat er nog andere motieven meespelen. Claes zou er goede banden met CD&V en N-VA op nahouden en liet bij de mediaspecialisten van die partijen al uitschijnen dat hij geen probleem heeft met de plannen die, vooral N-VA dan, met de VRT heeft. Die partij pleit al langer voor een slanke VRT, die uit het vaarwater van de commerciële mediabedrijven blijft. Lembrechts sprak zich de voorbije maanden uitdrukkelijk uit tegen de verdere afbouw van de openbare omroep.

bron: Belga