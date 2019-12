Geen Giro voor Tom Dumoulin

Tom Dumoulin zal dit jaar niet deelnemen aan de Giro. De winnaar van 2017 – hij werd ook tweede in 2018 – trekt in 2020 voluit de kaart van de Tour en de Olympische Spelen. Dat raakte bekend op de teampresentatie in het hoofdkantoor van Hema, één van de sponsoren, in Amsterdam. Tom Dumoulin verbrak z’n contract bij Team Sunweb en koos voor Jumbo-Visma. Het Nederlandse team won dit jaar met Primoz Roglic de Vuelta en eindigde met Steven Kruijswijk op het Tourpodium met een derde plaats, Roglic werd ook derde in de Giro.

Bij Jumbo-Visma is hij niet langer de enige kopman in het Rondewerk, maar kan hij ook terugvallen op twee andere sterke jongens en dat bevalt hem wel. “Er lag veel druk op mijn schouders, de dingen zijn nu anders bij Jumbo-Visma met meerdere klassementsrenners. Het is een situatie waarin ik me beter voel. De trainingsstage was alvast heel plezant, we hebben een leuke week met elkaar gehad en het was goed om elkaar allemaal te leren kennen.”

De Tour wordt het grote doel. “En het bevalt me dat ik daar niet de enige kopman ben”, gaat hij verder, “we gaan met drie jongens naar die Tour, ook Primoz en Steven. We starten alle drie met ambitie, er zijn afspraken gemaakt. We willen de Tour winnen en met drie kopmannen heb je meer troeven uit te spelen. We starten met drie leiders, proberen zo weinig mogelijk tijd te verliezen en dan zien we in de loop van de wedstrijd wie de sterkste is.”

Het programma van Tom Dumoulin in 2020 gaat als volgt: hij start in de Ronde van Valencia (5-9 februari), daarna volgt de Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, de Ronde van het Baskenland, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Dauphiné, de Tour en vervolgens “hopelijk de de Olympische Spelen”.

Bron: Belga