Europees Parlement geeft Puigdemont en Comin toegangsbadge

De Catalaanse politici Carles Puigdemont en Antoni Comin hebben toelating gekregen om zich te accrediteren bij het Europees Parlement. Zo zouden ze vanaf januari volgend jaar hun zetel in het Europees Parlement kunnen opnemen. Buiten het parlementsgebouw, in het gezelschap van onder meer N-VA-Europarlementslid Assita Kanko, toonden Puigdemont en Comin vandaag aan de pers de voorlopige toegangsbadge die het parlement hen even voordien had verstrekt. Daarmee is de procedure op gang getrokken die de twee verkozen politici moet toestaan om in januari hun zetel op te nemen, zo deelde het parlement mee.

Gisteren had het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat alle Europarlementsleden van parlementaire immuniteit genieten van zodra de verkiezingsuitslag wordt bekendgemaakt. Daarbovenop vernietigde het Hof vrijdagochtend de beschikking van het Gerecht, dat begin juli het beroep van Puigdemont en Comin had afgewezen tegen de weigering van het Europees Parlement om hen te laten zetelen.

Voormalig Catalaans minister-president Puigdemont en de oud-ministers Comin en Oriol Junqueras sleepten bij de Europese verkiezingen van eind mei een zitje in het halfrond in de wacht. Ze konden echter hun zetel niet opnemen omdat Spanje eiste dat ze trouw aan de Spaanse grondwet zouden zweren. Junqueras zat toen al in de cel. Puigdemont en Comin verbleven in België en weigerden naar Spanje af te reizen omdat ze vreesden ook opgepakt te worden voor hun betrokkenheid bij het onafhankelijkheidsreferendum van 2017.

bron: Belga