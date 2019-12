Arsenal stelt Mikel Arteta aan als nieuwe hoofdcoach

Arsenal heeft de komst van Mikel Arteta als nieuwe T1 aangekondigd. De 37-jarige Spanjaard komt over van Manchester City, waar hij als assistent van Pep Guardiola aan de slag was, en ondertekende in het Emirates Stadium een contract voor 3,5 jaar. Arteta was in het verleden kapitein van de Gunners. Hij verdedigde als speler de kleuren van Arsenal tussen 2011 en 2016. Net voor de aankondiging van de komst had Manchester City-coach Pep Guardiola op zijn persconferentie, één dag voor de competitietopper thuis tegen Leicester City, nog meegegeven dat hij zijn assistent Mikel Arteta meer dan waarschijnlijk verliest aan Arsenal.

“Mikel is in Londen nu”, liet Guardiola noteren. “Hij heeft bijna een akkoord met Arsenal. Dat is hetgeen ik weet. Normaal gezien komt het goed. Hij was gisteren en vandaag niet op training. We kunnen hem niet stoppen. Hij heeft een droom en kan die waarmaken bij Arsenal, één van de beste teams in Engeland en een club waar hij een groot deel van zijn spelerscarrière heeft doorgebracht. Ik wens hem het beste. Ik ben er zeker van hij het uitstekend gaat doen daar.”

Bron: Belga