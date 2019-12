Tessenderlo neemt buizenfabriek over in Frankrijk

De Belgische chemiegroep Tessenderlo neemt in Frankrijk de met sluiting bedreigde fabriek Rehau Tube over. De vestiging van de Duitse groep Rehau in La Chapelle-Saint-Ursin, nabij Bourges, is gespecialiseerd in de productie van buizen en fittingen voor riolerings-, grond-, afval- en stormwatermanagement en voor de telecomsector. Hoeveel Tessenderlo neertelt, geeft het bedrijf niet vrij. Tessenderlo maakte de overname donderdagochtend bekend. De industriële groep neemt het vastgoed, de productiemiddelen, de voorraden en 75 werknemers in de verkoop en de productie over. Volgens Franse media telde de fabriek in september – toen de sluiting van de site door Rehau werd aangekondigd – 134 werknemers.

Tegen 1 mei wil Tessenderlo de overname afronden. Daarna zal het bedrijf de fabriek onderbrengen in zijn onderdeel DYKA, dat leidingen in kunststof maakt voor nutsvoorzieningen en de landbouw- en bouwsector. DYKA heeft al een site in Frankrijk, in Sainte-Austreberthe ten noorden van Rouen.

“Deze strategisch belangrijke overname zal de positie van DYKA op de Franse markt voor kunststofleidingsystemen verder versterken, aangezien onze activiteiten in Frankrijk een belangrijke rol spelen in de verdere groeiplannen van de DYKA Group”, zegt Gabriël Spruijt, directeur van DYKA Group.

bron: Belga