Schoten nabij hoofdkwartier Russische geheime dienst: FSB-agent omgekomen

Een onbekende heeft volgens Russische media met een kalasjnikov geschoten op mensen in de buurt van het hoofdkwartier van de Russische geheime dienst FSB, in hoofdstad Moskou. De schutter is “geneutraliseerd”, aldus de FSB in een bericht van het staatspersbureau TASS. Het is onduidelijk of de man gedood of opgepakt is, al bedoelen de Russische politieagenten met de term “geneutraliseerd” doorgaans dat iemand gedood is. Later op de avond bevestigde de FSB dat ook een agent van de eigen dienst is omgekomen. Volgens een mededeling van het ministerie van Gezondheid zijn zeker vijf mensen gewond geraakt, onder wie twee FSB-medewerkers. De FSB benadrukt in de laatste update dat één schutter het vuur geopend heeft. De identiteit van de schutter wordt nog onderzocht.

Op filmpjes op sociale media is te zien hoe gewapende politieagenten lopen in de buurt van het FSB-hoofdkwartier. Er is ook te zien hoe mensenmenigtes het Lubjankaplein, waar het hoofdkwartier zich bevindt, ontvluchten. Het enorme gebouw van de FSB ligt op een paar honderden meter van het Rode Plein. De wijk rond het plein is afgesloten.

bron: Belga