Oudste zoon van Bolsonaro verdacht van witwassen

De oudste zoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro wordt ervan verdacht geld witgewassen te hebben dat afkomstig is van de verduistering van belastinggeld. Dat blijkt uit een document van het parket in Rio de Janeiro dat Braziliaanse media vandaag publiceren. De berichten komen er een dag nadat de politie huiszoekingen uitvoerde bij voormalige werknemers van Flavio Bolsonaro en Ana Christina Siqueira Valle, ex-vrouw van de president en moeder van zijn vierde zoon. Uit het document van het parket blijkt dat de 38-jarige Bolsonaro ervan verdacht wordt geld witgewassen te hebben door cash te betalen voor de aankoop van een appartement. Het ging om een bedrag dat, tegen de huidige wisselkoers, ongeveer 140.000 euro waard is.

President Bolsonaro, die in zijn campagne aankondigde meedogenloos te strijden tegen corruptie, weigerde vandaag commentaar te geven op de zaak. “Ik antwoord enkel voor mij”, zei hij.

In november lanceerde het parket in Rio een onderzoek naar de “tewerkstelling van spookwerknemers, die geen functie zouden bekleden in het bedrijf van Flavio Bolsonaro”. Ouders, ooms, tantes en neefjes waren allemaal werkzaam in het kabinet van Flavio Bolsonaro. Hij is nu senator, maar was van 2003 tot 2018 afgevaardigde van de staat Rio.

Bron: Belga