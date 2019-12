Ontsnapping uit gevangenis Turnhout – Drie van de vijf ontsnapten alweer gevat, zoekactie gaat verder

In Turnhout zijn drie van de vijf gedetineerden die donderdagavond waren ontsnapt uit de gevangenis alweer gevat. Dat meldt de lokale politie van de regio Turnhout. Meer details wil de politie voorlopig niet kwijt. De zoekactie naar de twee anderen gaat intussen verder. De vijf ontsnapten omstreeks 20 uur uit de gevangenis aan de Wezenstraat in Turnhout, volgens het Gevangeniswezen tijdens hun avondwandeling. Ze zouden vervolgens in een vluchtauto zijn gesprongen. Over de identiteit van de ontsnapten willen het Gevangeniswezen en de politie nog niets kwijt, maar er zouden enkele zware jongens bij zijn. De politie deed via Facebook en Twitter ook een oproep om verdachte situaties die mogelijk aan de ontsnapping zijn gelinkt, zeker te melden en zelf geen enkele actie te ondernemen bij het zien van een van de gevangenen.

bron: Belga