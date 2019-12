Eurocup basket (v) – Sint-Katelijne-Waver verliest heenmatch in play-offs

Sint-Katelijne-Waver heeft donderdagavond in de eerste play-offronde van de FIBA Eurocup vrouwenbasketbal de heenmatch bij het Spaanse Cadi La Seu verloren met 59-46 (rust: 26-29). De Belgische vicekampioen moet over twee weken vol aan de bak op het eigen Heiveldcomplex. SKW begon als underdog tegen Cadi La Seu, maar liet zich niet van de mat vegen in Catalonië. De Antwerpenaren bouwden dankzij een sterk tweede kwart zelfs een kleine voorsprong uit. Na de rust schakelde de thuisploeg echter een versnelling hoger. In het slotkwart (14-3) ging SKW helemaal kopje onder: behalve een driepunter van sterkhouder Eline Maesschalck Cornand (18 ptn) voegde niemand nog punten toe. Lut De Meyer (11 ptn) liet bij onze landgenotes dubbele cijfers optekenen. Tinara Nicole Moore was met 20 punten en 16 rebounds voor Caid La Seu de absolute hoogvlieger.

Op het parket van het Poolse Gorzow blonk Kyara Linskens uit met 12 punten en 16 rebounds in 40 minuten. De glansprestatie van de Belgian Cat volstond echter niet om haar Russische ploeg Enisey naar winst te loodsen (67-66). Gorzow trekt op 9 januari 2020 met een nipte voorsprong naar Krasnoyarsk. De winnaar van het duel treft in de zestiende finales het Spaanse Valencia.

bron: Belga