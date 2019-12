Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block wil meer gedwongen terugkeer van asielzoekers. Dat zei ze in De Ochtend op Radio 1. Uit cijfers van VRT blijkt dat vorig jaar 33.386 mensen het bevel kregen om het grondgebied te verlaten. Slechts 7.399 daarvan vertrokken ook echt.

“We zullen meer gedwongen terugkeer moeten organiseren”, zei De Block daarover. “En als het om gedwongen terugkeer gaat, moeten we die mensen eerst in gesloten centra zetten. Die capaciteit moet in de toekomst zeker verhoogd worden en moet ook optimaal worden benut.”

Er moeten volgens de minister dus meer gesloten centra komen. “Het masterplan heeft vertraging opgelopen. Er zijn veel plaatsen benut geweest voor opgepakte transmigranten, waardoor de capaciteit in de gesloten centra eerder laag is gebleven.”

De regering heeft al beslist dat er een vierhonderdtal plaatsen bij komt. “Maar we zouden zeker tot 1.100 extra plaatsen moeten komen”, aldus De Block. “Een verdubbeling ten opzichte van nu.”

bron: Belga