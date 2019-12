Cultuursector en middenveld protesteren straks luidkeels aan Vlaams parlement

De kunst- en cultuursector en het middenveld zullen vandaag/donderdag luidkeels actie voeren aan het Vlaams parlement. Luidkeels omdat er naast een protestmars ook een megakoorzang gepland is. Het feit dat socialistische en liberale spoorvakbonden uitgerekend vandaag een treinstaking houden, zal de actievoerders niet tegenhouden. “We zijn solidair met het spoorpersoneel, ook hun werk en de dienstverlening lijdt al jaren onder het beleid van telkens weer besparen”, zeggen Sarah Scheepers van de VuurWerk-campagne en Kobe Matthys van State of the Arts, het platform van de kunstenaars en artiesten. “Het NMBS-personeel is van harte welkom om aan te sluiten aan de acties aan het Vlaams parlement. Laat ons samen onze stem klinken voor een beleid dat investeert in de non-profit, want daar zit uiteindelijk de echte maatschappelijke winst.”

Aanleiding voor de manifestaties is de stemming over de Vlaamse begroting 2020-2024 in het Vlaams parlement. “Honderden organisaties, instellingen, verenigingen en kunstenaars die hun middelen de voorbije jaren al zagen krimpen, zullen het met nog minder moeten doen”, zegt Sarah Scheepers. “De grens is meer dan bereikt, en in zoveel sectoren tegelijk. Wil men echt een warme samenleving zoals in het regeerakkoord staat, dan moeten deze plannen ongedaan gemaakt worden. Het ontbreekt niet aan geld, enkel aan de juiste politieke keuzes.”

Gelijkaardige bewoordingen zijn te horen bij State of the Arts, een andere trekker van de acties. “De desastreuze besparingen bij kunst en cultuur betekenen een echte kaalslag op ons cultureel landschap. Creativiteit, verbeelding en kunst zijn cruciaal voor een menselijke en democratische samenleving. Wie hierin het mes zet, zet het mes in de samenleving en in de canon van de toekomst”, zegt Kobe Matthys. “We zullen dan ook met een ruime delegatie van kunstenaars, acteurs, auteurs en andere artiesten naar Brussel komen, naar de acties maar ook naar het parlement om de zittingen bij te wonen.”

Later (om 16.30 uur) trekt de ‘Mars voor een warme samenleving’ van station Brussel-Centraal naar het Vlaams parlement. Daar zullen sprekers uit de verschillende sectoren het woord nemen, afgewisseld met muziek. Om 19.00 uur zullen, tijdens de zitting van het Vlaams parlement, 500 zangers in een megakoor “Hear My Voice” zingen. De koorzang wordt uitgevoerd door amateurkoren, professionele zangers, kunstschoolstudenten en hun docenten, organisaties uit de sociale en cultuursector, tot en met de occasionele douche-zanger.

Daarnaast zullen delegaties van de verschillende sectoren de hele dag in het parlement aanwezig zijn om de zittingen bij te wonen, aldus de organisatoren. In de bezoekersruimte van het Vlaams parlement wordt een ‘burgerparlement’ gehouden, waar gediscussieerd wordt over het Vlaamse beleid.

