Bosbranden Australië – Autoriteiten kondigen noodtoestand af in Sydney en New South Wales

De Australische autoriteiten hebben donderdag voor de komende zeven dagen de noodtoestand afgekondigd in de deelstaat New South Wales en de miljoenenstad Sydney als gevolg van de “catastrofale weersomstandigheden”. Hevige bosbranden richten nu al weken een ware ravage aan in de regio en verschillende delen van de staat, waaronder Sydney, zijn donderdag opnieuw gehuld in een dikke, toxische rook. De recordtemperaturen die voor de komende dagen zijn voorspeld, zullen de situatie naar verwachting nog verder doen escaleren.

Bron: Belga