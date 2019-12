Afzettingsprocedure Trump krijgt een officiële ‘go’

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zoals verwacht de twee impeachmentartikels goedgekeurd. De artikels beschuldigen Trump van machtsmisbruik en van het hinderen van het goede verloop van de procedures in het Congres. Nu wordt in de Senaat een rechtszaak gestart waarin beslist moet worden of Trump schuldig is en moet afgezet worden.

De stemming het het Huis Van Afgevaardigden was historisch. De Democraten hebben een meerderheid in het Huis, dus het was vooraf al zo goed als zeker dat beide artikels zouden passeren. Het eerste artikel werd goedgekeurd met 230 stemmen voor, 197 tegen en één onthouding. Het tweede kreeg de goedkeuring van 229 parlementsleden, tegenover 198 tegenstemmen en opnieuw één onthouding.

Na het Huis moet de Senaat een proces starten rond de impeachment. Aangezien de Republikeinen de Senaat domineren, zal het impeachmentproces waarschijnlijk daar aflopen. Voor een afzetting van Trump is in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig, en die vinden wordt voor de Democraten enorm moeilijk.

Oekraïne

De impeachmentprocedure tegen Trump startte in september nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen Democratische vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachmentprocedure. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen.

Bill Clinton

Voor Trump zijn alleen de presidenten Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998 al lijdend voorwerp van een impeachmentprocedure geweest. De Republikein Richard Nixon ontliep de procedure door ontslag te nemen vooraleer er over een impeachment of afzetting van hem kon gestemd worden. Johnson en Clinton verkregen de vrijspraak in de Senaat.