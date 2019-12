Tony Blair bekritiseert Corbyn en zijn “bijna revolutionair socialisme”

De Britse oud-premier Tony Blair heeft zich ook gemengd in de strijd voor de opvolging van Labour-voorzitter Jeremy Corbyn. In een toespraak in Londen hekelde hij de “bijna komische onbeslistheid” van Corbyn over de brexit en diens “bijna revolutionair socialisme”. Bij de Britse verkiezingen van vorige week leed Labour de zwaarste nederlaag sinds 1935. Blair vreest dat de partij riskeert “vervangen” te worden als ze niet slaagt in een vernieuwingsoperatie die moet leiden tot een geloofwaardig alternatief voor de regerende Conservatieve partij. Van 1997 tot 2007 was Blair Brits premier. Op de verkiezingsavond kondigde Corbyn al aan dat hij zijn partij niet meer zal leiden in een volgende verkiezingscampagne, maar nog niet onmiddellijk opstapt. Hij gaat “in het eerste deel van volgend jaar” afscheid nemen van het leiderschap.

Als Labour-leider stond Blair voor de “derde weg”, wat hem twee verkiezingsoverwinningen opleverde. Volgens Blair was de verkiezing van vorige week een “brexitverkiezing”, en is zijn partij er niet in geslaagd “een duidelijke positie aan te nemen, en zich daaraan te houden”. In de campagne beloofde Corbyn dat hij, bij winst, een nieuwe brexitdeal zou onderhandelen en dat vervolgens zou voorleggen in een referendum. Hij bleef echter “neutraal” in de brexit-discussie.

“Met een andere partijleiding hadden we meer stemmen kunnen houden in regio’s die traditioneel voor Labour stemmen”, meent Blair. De huidige Labour-leider wordt gezien als iemand die zich “fundamenteel verzet tegen dat wat het Verenigd Koninkrijk en het westen verdedigen”, analyseert Blair verder nog. “Het bijna revolutionaire socialisme” waar Corbyn voor staat, kon de Labour-achterban niet verleiden.

Volgens Blair moest de partij de brexitdeal die de Britse regering met Brussel sloot, bekritiseren en veel duidelijker verdedigen dat de “slotbeslissing bij de bevolking zou moeten terechtkomen”.

De partij beslist in januari over wanneer de opvolger van Corbyn gekozen wordt.

Bron: Belga