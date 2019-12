Huisartsen zien opstoot van acute luchtwegeninfecties bij jonge kinderen

De huisartsen in België hebben de voorbije weken een opstoot vastgesteld van acute luchtwegeninfecties bij jonge kinderen. Tegelijk zijn er bij de laboratoria veel positieve testen op Respiratoir Syncytieel Virus (RSV). Dat meldt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, vanmiddag. Sciensano baseert zich op gegevens van een netwerk van huisartsen en netwerk van laboratoria in België. Bij de huisartsen zijn er de laatste drie weken (weken 48, 49 en 50) veel consultaties voor acute luchtwegeninfecties bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Het gaat om 4.478 consultaties per 100.000 inwoners. “Dat is normaal voor deze tijd van het jaar, want de consultaties zijn altijd hoog in de weken 48, 49 en 50”, legt Nathalie Bossuyt, epidemioloog van Sciensano, uit.

Het netwerk van laboratoria heeft dan weer gegevens tot en met week 48. Daar stellen de wetenschappers veel positieve testen vast op RSV bij 0- tot 4-jarigen. Ook dat is volgens Sciensano normaal voor deze tijd van het jaar.

RSV is een erg besmettelijk virus dat zowel volwassen als kinderen treft. Bij volwassenen veroorzaakt het niet meer dan een verkoudheid, maar jaarlijks belanden ongeveer 3.500 baby’s tussen 0 en 12 maanden ermee in het ziekenhuis.

bron: Belga