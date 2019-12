HRW roept Griekenland en EU op om kinderen in Griekse kampen te beschermen

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) klaagt vandaag aan dat de kinderen in de overbevolkte migranten- en vluchtelingenkampen in Griekenland blootgesteld zijn aan geweld en trauma’s. HRW roept Griekenland en de EU-lidstaten op om hun situatie te verbeteren. HRW schat het aantal onbegeleide minderjarigen in de zogenaamde hotspots op minstens 1.750 kinderen. “Honderden kinderen alleen moeten hun plan trekken, slapen op matjes en kartonnen dozen, zijn blootgesteld aan verslechterende en gevaarlijke weersomstandigheden”, zegt HRW-onderzoekster Eva Cosse. “De Griekse autoriteiten moeten er dringend voor zorgen dat deze kinderen veilig zijn en dat er voor hen gezorgd wordt.”

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zei op 24 november dat zijn regering een plan heeft, ‘No child alone’, om opvanghuizen voor onbegeleide kinderen te bouwen. Daarbovenop vroeg Griekenland aan andere EU-lidstaten om de lasten te verdelen voor de opvang van de kinderen. Tot nu toe is één land ingegaan op die vraag.

Griekenland moet dringend stappen ondernemen om de kinderen te identificeren die buiten de beschermde secties van de kampen leven en hen veilige, menselijke infrastructuur bieden. Ze moeten gepaste zorg, onderwijs, hulpverlening, juridisch advies, voogdijschap en andere essentiële diensten krijgen, zegt HRW. “De EU-landen moeten de verantwoordelijkheden delen, door onbegeleide minderjarigen te hervestigen van Griekenland naar hun eigen landen en door gezinshereniging te vergemakkelijken”, aldus HRW.

Hereniging wordt dikwijls vertraagd doordat asieldiensten overbelast zijn en doordat de kinderen onvoldoende vertegenwoordigd worden. In het belang van de kinderen moet dat versneld worden, vindt HRW.

De situatie in de kampen op de eilanden van de Egeïsche Zee is het voorbije half jaar fors verslechterd. Oorzaak is de toename van het aantal migranten of vluchtelingen vanuit Turkije.

bron: Belga