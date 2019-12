Croky Cup – Antwerp bikkelt zich in tweede helft voorbij Standard naar halve finales

Antwerp heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. The Great Old zette op bezoek bij Standard een 1-0 achterstand na de rust nog om in een 1-3 zege. Voor de thuisploeg had Maxime Lestienne na 24 minuten de score geopend en met die tussenstand mochten beide teams ook gaan rusten. Na de pauze zorgden doelpunten van Ritchie De Laet (65.), Manuel Benson (67.) en Dieumerci Mbokani (85.) voor de Antwerpse zege. In een turbulente slotfase werd Standard-aanvaller Aleksandar Boljevic nog uitgesloten met twee keer geel toen hij een tik gaf nadat Didier Lamkel Zé de thuisfans was gaan jennen.

Eerder op woensdag ging KV Kortrijk in extremis met 0-1 winnen uit bij Union Sint-Gillis, de enige overgebleven ploeg uit 1B in de kwartfinales. De Kortrijkzanen hadden die zege te danken aan een doelpunt van Gary Kagelmacher na 89 minuten. Geen nieuwe bekerstunt dus voor Union, dat vorig seizoen met Racing Genk de latere landskampioen uit het toernooi kegelde om er vervolgens in de halve finales tegen de latere Bekerwinnaar KV Mechelen uit te gaan. Zulte Waregem plaatste zich dinsdag al ten koste van Charleroi. Het werd 2-0 aan de Gaverbeek na doelpunten van Saido Berahino (47.) en Cyle Larin (90.+3). Bij Essevee hopen ze stiekem op een herhaling van het scenario van 2017. Toen mochten de mannen van Francky Dury de Beker mee naar huis nemen na winst in de finale tegen KV Oostende.

Na de topper tussen Anderlecht en Club Brugge van donderdagavond kennen we de vier halvefinalisten.

bron: Belga