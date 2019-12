Belgen in het buitenland – Scorende Sebastiaan Bornauw helpt Keulen aan belangrijke zege bij Frankfurt

FC Köln heeft woensdag op de zestiende speeldag van de Duitse Bundesliga met 2-4 gewonnen bij Eintracht Frankfurt. Sebastiaan Bornauw maakte de 2-2 voor de bezoekers, de Keulenaars doen een gouden zaak in de degradatiestrijd. Martin Hinteregger (6.) bracht Frankfurt op voorsprong, Goncalo Paciencia (30.) diepte verder uit tot 2-0. Jonas Hector (44.) zorgde voor de aansluitingstreffer, Bornauw (72.) verlengde een vrije trap van Kainz handig in doel. Dominick Drexler (81.) bracht Köln op voorsprong, Ismail Jakobs (90+4.) maakte er in de blessuretijd nog 2-4 van. Keulen rukt op van de zeventiende naar de vijftiende plaats in de stand. De nummers zeventien en achttien degraderen, nummer zestien speelt play-downs.

Doelman Koen Casteels en Benito Raman speelden 1-1 gelijk in een Belgenduel tussen Wolfsburg en Schalke. Raman viel wel pas in twintig minuten voor tijd, toen Schalke op voorsprong stond dankzij een treffer van Ozan Kabak (51.). Kevin Mbabu (82.) maakte in het slot nog gelijk.

In de zestiende finales van de Nederlandse beker won AZ, met Stijn Wuytens in de basis, met 3-0 van Groene Ster. Heracles haalde het met 3-0 van Dordrecht, mede dankzij een treffer van Cyriel Dessers. Ook Dario Van den Buijs stond in de basis bij de thuisploeg. Dessers was niet de enige scorende Belg in de KNVB-beker, want bij Willem II stond Mike Tresor aan het kanon. De Tiburgers wonnen met 3-0 van Sparta Rotterdam, waar Dante Rigo in de basis stond. NAC tot slot, met Arno Verschueren en Othman Boussaid, haalde het na verlengingen met 0-1 bij Sparta Nijkerk.

bron: Belga