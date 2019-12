Zwaargewonde bij verkeersongeval in Begijnendijk

In Begijnendijk is dinsdagmiddag een man zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de hulpdiensten. De zeventiger botste tegen een vrachtwagen en raakte levensgevaarlijk gewond maar intussen heeft zijn toestand zich gestabiliseerd. Het ongeval gebeurde kort na de middag op de Liersesteenweg in Begijnendijk. De man reed met zijn wagen op de steenweg en wilde afslaan om een tankstation binnen te rijden, maar merkte daarbij niet op dat er uit de richting van Aarschot een vrachtwagen kwam aangereden. De vrachtwagen botste op de personenwagen waardoor de bestuurder, een zeventiger, klem kwam te zitten.

De brandweer moest de man uit het wrak bevrijden, waarna hij in kritieke toestand werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. Daar heeft zijn toestand zich in de loop van de namiddag gestabiliseerd.

Het Leuvense parket stelde een verkeersdeskundige aan om de juiste oorzaak en omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

bron: Belga