Zuid-Koreaanse president benoemt nieuwe premier

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft gewezen parlementsvoorzitter Chung Sye-kyun benoemd als nieuwe premier. Het parlementslid is net als de president lid van de regerende Democratische Partij. Volgens de president is Chung Sye-kyun de juiste persoon om de hervormingsplannen van de regering uit te voeren. De bedoeling is om een land te scheppen met een “innovatieve, inclusieve en eerlijke” economie. De 69-jarige Chung volgt Lee Nak-yon op, die sinds mei 2017 premier was. Lee moet de verkiezingscampagne van de Democratische Partij leiden voor de verkiezingen van april, zo berichtten Zuid-Koreaanse media.

De keuze voor Chung, die politieke en economische ervaring heeft, wordt in Seoel beschouwd als een teken van de vastberadenheid van de president om de economie van het land te versterken. Het parlement moet de benoeming wel nog goedkeuren.

Voor hij in de politiek ging, werkte Chung als een manager bij de Ssangyong-groep in het midden van de jaren 1990. Tussen 2006 en 2007 was hij minister van Handel, Industrie en Energie. Hij was parlementsvoorzitter van 2016 tot 2018.

Bron: Belga