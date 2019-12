Restauratie tweede fase Lam Gods afgerond: “Het resultaat is ongelooflijk”

Dinsdag onthullen restauratoren De Aanbidding van het Lam Gods, dat sinds 2016 minutieus tot haar originele staat is opgewaardeerd. “Het resultaat is ongelooflijk”, zegt directrice Hilde De Clercq van het KIK, dat de operatie heeft geleid. Het meesterwerk wordt het centrale topstuk van een themajaar dat Gent volgend jaar in het teken van de gebroeders Van Eyck stelt. Een reeks overschilderingen en eerdere restauraties hadden hun tol geëist bij het Lam Gods, dat de voorbije decennia vier oren had na een eerdere retouche. De overschilderingen zijn verwijderd door specialisten en een deel van het veelluik kreeg een algemene opknapbeurt in een tijdelijk atelier in het Gentse Museum voor Schone Kunsten.

De restauratie van het topwerk uit 1432 bracht “de originele levendigheid, detailrijkdom en kleurenpracht terug aan het licht. Het Lam Gods is van een overweldigende schoonheid”, klinkt het dinsdag. “Bevrijd van de dikke gele vernislagen en de grovere overschilderingen, ontdekken we de Van Eycks hun sublieme virtuositeit in overvloed.”

Hetzelfde team van restaurateurs en experten bracht tussen 2012 en 2016 al een eerste restauratiefase van de panelen van het gesloten Lam Gods tot een goed einde. In die fase was zowat 70 procent van het oppervlak overschilderd. Bij de laatste fase was dat zowat 50 procent.

In een derde en laatste fase van de restauratie worden het bovenste register van de binnenluiken gerestaureerd. Daarvoor moeten nieuwe budgetten vrijgemaakt worden. Het is de bedoeling dat fase 3 van start kan gaan na het Van Eyckjaar 2020.

De gerestaureerde panelen zijn nog tot half januari in het MSK. In die periode zullen ze ook uitvoerig worden gefotografeerd, waardoor ze niet altijd zichtbaar zullen zijn. Vanaf 24 januari 2020 zijn de gerestaureerde panelen van het onderste register terug in de Villakapel in de Sint-Baafskathedraal.

