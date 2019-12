Nieuwe infoborden aan toegangen moeten bezoekers beter wegwijs maken op Kalmthoutse Heide

Het Grenspark Kalmthoutse Heide heeft nieuwe informatieborden geplaatst aan de onthaalpoorten en de verschillende parkings van het natuurgebied, om bezoekers beter wegwijs te maken. De borden moeten de verschillende wandelroutes van het gebied beter gekend maken en een aantal extra bijzondere bezienswaardigheden onder de aandacht brengen. De infocampagne is een initiatief van alle partners die zich samen inzetten voor het 6.000 hectare grote natuurgebied, zowel gemeenten als natuurorganisaties. “Op deze manier maakt het Grenspark Kalmthoutse Heide de ambitie waar om over de landsgrens heen één natuurgebied te realiseren met alle betrokkenen”, klonk het bij de presentatie van de nieuwe borden in Stabroek. “Dat is zowel voor de natuur als voor de recreant voordelig.”

De presentatie vond plaats aan het kasteel Ravenhof, een van de bezienswaardigheden die meer in de schijnwerpers moet komen te staan. Kasteel Ravenhof is een van de vier toegangspoorten van het Grenspark Kalmthoutse Heide en ligt bovendien symbolisch pal op de Vlaams-Nederlandse grens. “De oude bossen en het erfgoed bieden een fantastische omgeving voor fietsers en wandelaars”, zegt de Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA). “De nieuwe borden van het Grenspark illustreren mooi de waarde van het gebied.”

Ook de drie andere toegangspoorten, De Vroente in Kalmthout, Hemelrijk in Essen en De Volksabdij in Ossendrecht, krijgen voortaan meer aandacht, net als 13 kleinere startpunten voor wandelingen en de 26 “Gastheren van het Grenspark” waar je als bezoeker terechtkan voor een hapje of drankje.

bron: Belga