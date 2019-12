In een weiland in het Luikse Welkenraedt is dinsdagavond een lichaam aangetroffen. Dat meldt het parket. Een gerechtelijk-geneeskundige expertise moet uitsluitsel geven over de identiteit en de doodsoorzaak, “maar verschillende elementen doen vermoeden dat het gaat om de sinds 29 oktober vermiste Bénédicte Meunier”, aldus nog het parket. De vrouw had eind oktober de psychiatrische instelling waar ze al verschillende maanden verbleef, verlaten.

bron: Belga