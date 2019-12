Gemeenteraad Antwerpen – Geen commissie rond escalerend drugsgeweld, De Wever verklaart zich onbevoegd

De Antwerpse gemeenteraad gaat voorlopig geen afzonderlijke commissie oprichten rond het escalerend drugsgeweld in de stad. Een voorstel in die richting van Groen werd door de overige partijen afgewezen op vraag van burgemeester Bart De Wever (N-VA), die verklaarde dat een dergelijk initiatief zinloos zou zijn aangezien het lokale beleid niet bevoegd is voor de kwestie en de bevoegde federale en gerechtelijke diensten toch geen verklaring zouden afleggen voor de gemeenteraad. Antwerpen heeft al enkele jaren te kampen met gewelddadige incidenten zoals granaataanslagen, schietpartijen en voertuigbranden met voornamelijk materiële schade tot gevolg. De incidenten zouden nagenoeg allemaal kaderen binnen het drugsmilieu. De Wever krijgt haast tijdens elke gemeenteraad vragen over de kwestie, maar laat daarbij steeds weten dat hij niet bevoegd is aangezien het onderzoek bij de federale gerechtelijke politie zit.

“Zelfs de korpschef van de lokale politie krijgt de informatie niet over wie mogelijk de opdrachtgevers zijn van het geweld dat zich in Antwerpen en ruim daarbuiten, in de Benelux en Noordwest-Europa, afspeelt”, zegt De Wever. “De gemeenteraad is niet bevoegd en ik ook niet.”

De Wever toonde zich dinsdagavond wel ongerust, met name rond mogelijke onschuldige slachtoffers. Onlangs werd nog de woning van een oudere vrouw in Ekeren allicht per vergissing beschoten. “Dat komt al akelig in de buurt van wat men een ‘vergismoord’ noemt”, aldus De Wever. Als er ooit zo’n dodelijk onschuldig slachtoffer zou vallen, “ontploft bij wijze van spreken de maatschappelijke bom”, vermoedt hij. “Maar dat zal dan niet hier zijn, maar bij de federale gerechtelijke politie en de gerechtelijke diensten daarachter”, aldus nog De Wever.

bron: Belga