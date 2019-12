Ex-adjunct campagneleider van Donald Trump veroordeeld

Rick Gates, de vroegere adjunct-campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is tot een celstraf en andere straffen veroordeeld, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld. De man heeft uitgebreid meegewerkt aan het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller heeft gevoerd naar de Rusland-affaire. Gates heeft erkend zijn meerdere, campagnehoofd Paul Manafort, te hebben geholpen 75 miljoen dollar op buitenlandse rekeningen, afkomstig uit hun lobbywerk in Oekraïne, verborgen te houden. Hij gaf ook toe in 2018 tegenover de onderzoekers te hebben gelogen. Een federale rechter veroordeelde Gates tot 45 dagen cel en drie jaar probatie. De vroegere adjunct-campagenleider mag tijdens zijn probatieperiode zijn straf in het weekeinde uitzitten. Hij moet ook 20.000 dollar boete betalen en 300 uur gemeenschapsdienst verrichten.

bron: Belga