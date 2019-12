EuroLeague basket (v) – Castors Braine moet sterkhoudster Celeste Trahan-Davis zes weken missen

Celeste Trahan-Davis, center bij basketbalclub Castors Braine, staat zes weken aan de kant. De 34-jarige Amerikaanse brak dinsdagavond een vinger op training in het Russische Ekaterinburg, waar de Belgische landskampioen het woensdag in de EuroLeague opneemt tegen het team van Emma Meesseman. Trahan-Davis, in 2018 verkozen tot Speelster van het Jaar in de Belgische hoogste divisie, komt ook in de plannen voor van bondscoach Philip Mestdagh. Van 6 tot 9 februari treden de Belgian Cats aan op het olympisch kwalificatietoernooi in de Versluys Dôme in Oostende. De Amerikaanse wacht nog op haar naturalisatie, maar het is dus ook maar de vraag of ze speelklaar geraakt tegen het toernooi.

bron: Belga