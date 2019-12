Euroleague basket (m) – Sam Van Rossom helpt Valencia aan zege tegen Baskonia

Valencia heeft dinsdag op de veertiende speeldag van de Euroleague basketbal met 105-77 gewonnen van Baskonia. Sam Van Rossom was goed voor 13 punten bij de thuisploeg. Ismaël Bako ging met het Franse Villeurbanne met 80-67 onderuit bij FC Barcelona. Van Rossom speelde 19:50 en was daarin goed voor 13 punten, 2 rebounds en 5 assists. Bako mocht 16:08 meedoen en realiseerde 4 punten en 1 assist. In het klassement schuift Valencia na zijn zesde zege in veertien wedstrijden op naar de negende plaats. Villeurbanne telt eveneens zes zeges, maar is pas elfde op achttien teams. De top acht plaatst zich voor de play-offs.

bron: Belga