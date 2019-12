Campagne met apen tegen racisme krijgt forse kritiek

De Serie A lanceerde gisteren een aantal maatregelen in de strijd tegen racisme in het Italiaanse voetbal, maar de boodschap werd helemaal ondergesneeuwd door het gebruik van schilderijen met daarop apen. AS Roma en FARE (Football Against Racism in Europe), een organisatie die racisme aanvecht in voetbalstadions, reageerden vol onbegrip. De Romeinse club, die gisteren te horen kreeg dat het AA Gent zal treffen in de zestiende finales van de Europa League, reageerde op Twitter. “AS Roma is zeer verrast vandaag op sociale media geschilderde apen te zien in wat een campagne tegen racisme moet voorstellen. We weten dat de profliga de strijd tegen racisme wil aangaan, maar we geloven niet dat dit het juiste voorbeeld is om dat te doen.”

Organisatie FARE sprak van “een slechte grap”. “Eens te meer laat het Italiaanse voetbal de rest van de wereld sprakeloos achter.”

Eerder op de dag stelde Luigi De Servio, de voorzitter van de Italiaanse profliga, een plan voor dat de strijd met racisme wil aanbinden. Zijn plan omvat een charter dat door alle twintig clubs in de Serie A moet ondertekend worden. Elke club koos bovendien een speler uit die voor haar fans zal strijden tegen racisme.

Het plan van De Servio werd echter volledig overschaduwd door de voorstelling van het drieluik van schilderijen van kunstenaar Simone Fugazzotto op de hoofdzetel van de profliga in Milaan. Daarop worden drie apen in close-up getoond. Hun gezichten worden gemarkeerd met gekleurde lijnen. Volgens de Liga beoogt het werk “de waarden van integratie, multiculturaliteit en broederschap te verdedigen”. De boodschap werd door het publiek echter slecht ontvangen.

Het Italiaanse voetbal heeft al lange tijd te maken met racisme. Ook Rode Duivel Romelu Lukaku kreeg in het begin van dit seizoen oerwoudgeluiden te horen in Cagliari. Eerder deze maand werd de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport bekritiseerd voor de titel ‘Black Friday’ bij foto’s van Romelu Lukaku en Chris Smalling voor de wedstrijd tussen Inter Milaan en AS Roma.

Bron: Belga