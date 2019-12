Belgen in het buitenland – Thorgan Hazard speelt met Dortmund gelijk tegen leider Leipzig

Dortmund heeft dinsdag op de zestiende speeldag van de Duitse Bundesliga 3-3 gelijkgespeeld tegen leider RB Leipzig. Thorgan Hazard speelde de hele wedstrijd bij de Borussen, Axel Witsel ontbreekt nog altijd na zijn valpartij op de trap bij hem thuis.

Julian Weigl (23.) en Julian Brandt (34.) brachten Dortmund 2-0 voor, maar Timo Werner (47., 53.) bracht de bezoekers na de pauze langszij. Jadon Sancho (55.) zette de thuisploeg weer op voorsprong, maar Patrik Schick (78.) maakte nog gelijk. Leipzig blijft leider met 34 punten, Dortmund is derde met 30 punten.

Liverpool werd in de Engelse League Cup uitgeschakeld door Aston Villa, dat het haalde met 5-0. Wesley (ex-Club Brugge) maakte het vijfde doelpunt. De vedetten van de Reds vertoeven op het WK voor clubs, en dus werd er met een belofteploeg aangetreden.

In de zestiende finales van de Nederlandse beker won FC Eindhoven een duel onder tweedeklassers bij Excelsior met 0-2. De Belgische middenvelder Samy Bourard, ex-Anderlecht en ex-Sint-Truiden, maakte het tweede doelpunt. Tweedeklasser Go Ahead Eagles, met Jenthe Mertens in de basis, won met 2-5 van Twente. Heerenveen haalde het met 3-0 van Roda JC, waar drie Belgen meespeelden: Jordy Croux, Niels Verburgh en invaller Timothy Durwael. Tweedeklasser Oss, met de Belgische broertjes Olivier en Philippe Rommens aan de aftrap, won na strafschoppen bij Katwijk.

bron: Belga