Twee appels per dag houden de dokter weg

De Engelse uitdrukking ‘An apple a day keeps the doctor away’, is ook bij ons bekend. Een Britse studie zegt nu dat dat aloude gezegde zou kloppen, zij het met een kleine aanpassing: niet één, maar twee appels per dag zouden helpen tegen te hoge cholesterol.

De onderzoekers van de Universiteit van Reading onderzochten 40 proefpersonen met een licht verhoogd niveau van slechte cholesterol, wat een risicofactor voor hart- en vaatziekten is. Ze lieten hen twee maanden lang twee grote appels per dag eten. Uit de resultaten bleek dat hun cholesterolniveau met bijna 4% was gedaald.

Polyfenolen

Twee grote appels bevatten ongeveer een kwart van iemands dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vezels. Eén bepaald soort vezel zou volgens de studie een rol spelen in de aanmaak van goede bacteriën in de darmen, die op hun beurt door de aanmaak van vetzuren met een korte keten de cholesterolproductie van de lever kunnen verlagen.

De onderzoekers vonden bovendien dat de bloedvaten van iemand die twee appels per dag at meer ontspannen en gezond waren. Minder stijve bloedvaten zouden minder vatbaar zijn voor een te hoge bloeddruk, wat het risico op bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte verhoogt. Dat effect op de bloedvaten is gelijkaardig aan het effect andere voedingsmiddelen die polyfenolen bevatten, zoals thee en wijn. Het type groene appel dat aan mensen in de studie werd gegeven, genaamd Renetta Canada-appels, bevat een grote hoeveelheid polyfenolen. De onderzoekers geloven echter dat de effecten ook te zien zijn bij andere soorten appels.

Appeldrankje

De proefpersonen waren tussen 20 en 69 jaar oud en werden vergeleken met een controlegroep, die enkel drankjes met appel dronken. Zij dronken twee maanden lang twee glazen per dag van een appeldrankje met hetzelfde aantal calorieën. De slechte cholesterol van de appeleters daalde gemiddeld met 3,6% ten opzichte van de appeldrinkers. De goede cholesterol bleef op hetzelfde niveau. De studie toonde ook aan dat vrouwen meer dan mannen baat kunnen hebben bij twee appels per dag als het gaat om cholesterol. Er zijn echter meer studies nodig om dit te kunnen bevestigen.

Klein effect, maar toch voordelig

Hoewel het effect van twee appels per dag niets vergeleken is met het effect van het nemen van statines, de medicijnen die cholesterol meestal met 25 tot 45 procent verlagen, kan deze kleine verandering in het dieet nog steeds helpen om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. Tim Chico, hoogleraar cardiovasculaire geneeskunde aan de Universiteit van Sheffield vertelde in Daily Mail dat hoewel er wel degelijk een effect was, het heel klein was in vergelijking met cholesterolmedicatie. “Het onderzoek was echter van korte duur, en alle voordelen zullen zich waarschijnlijk ophopen gedurende de levensduur van een gezond dieet”, nuanceert hij.