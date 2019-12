Mag je je huisdier bij jou in bed nemen?

Argumenten voor…

Onderzoek wijst uit dat gemiddeld één huisdierbezitter op twee zijn trouwe viervoeter meeneemt naar de slaapkamer. Over het algemeen gaat het om katten en kleinere honden. Volgens een studie van het medisch tijdschrift Mayo Clinic Proceedings in 2017 is dat een uitstekend idee. De aanwezigheid van een huisdier in de slaapkamer zou een verbetering van de slaapkwaliteit met zich meebrengen, schrijft het magazine. Om dat te bewijzen, analyseerden de onderzoekers de slaapgewoontes van 40 mensen die de nacht doorbrachten in het gezelschap van hun huisdier. Ze stelden vast dat de dieren geen of nauwelijks negatieve invloed hadden op de slaap van hun baasjes. Meer nog, volgens een van de wetenschappers die de studie organiseerden, zou met je huisdier slapen zelfs een rustgevend effect kunnen hebben. «Het kan heel ontspannend zijn om een spinnende kat of een voorbeeldig getrainde hond in je buurt te hebben», legde Lois Krahn, die de studie in 2014 leidde, uit in een video voor de Mayo Clinic, een prestigieus universitair ziekenhuis en onderzoekscentrum in de Verenigde Staten. Die conclusie geldt echter enkel wanneer het dier aan het voeteinde van het bed ligt te slapen, en niet naast jou in het bed zelf. Want in dat laatste geval zorgt de aanwezigheid van een huisdier ervoor dat je slechter slaapt.

In een andere studie stelde diezelfde Mayo Clinic vast dat 41% van de mensen die met hun huisdier slapen van mening zijn dat ze daar rustiger en vredevoller van worden. En dat creëert een omgeving die per definitie de slaapkwaliteit ten goede komt. Het geldt met name voor mensen die alleen wonen. Hun huisdier geeft hen ’s nachts een gevoel van bescherming en veiligheid, net zoals overdag. In het geval van katten zou dat gevoel van gezelligheid en veiligheid het gevolg zijn van het spingeluid. De trillingen zouden een rustgevend effect hebben, een beetje zoals sfeervolle muziek.

… en tegen

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. Andere studies houden een slag om de arm. In 2014 raakte een studie van de universiteit van Kansas het onderwerp aan tijdens de ‘Sleep Meeting’, een jaarlijks evenement rond slaaponderzoek. Die onderzoekers stelden dat met je huisdier in één bed slapen niet gezond is voor je nachtrust. 63% van de mensen die minstens vier keer per week de nacht doorbrengen met hun huisdier zegt dat ze slecht slapen. 5% van de bevraagden geeft toe dat ze zelfs niet meer in slaap raken als hun dier hen wakker gemaakt heeft. Dieren hebben bovendien een ander slaapritme dan wij. Katten worden bijvoorbeelden geregeld midden in de nacht (of in de vroege ochtend) wakker om een wandelingetje te maken. Weet dus dat je zal moeten opstaan om de deur voor hen te openen, want anders zullen ze hun ongenoegen laten blijken.

Behalve de evidente vraag of je slaap eronder lijdt, zijn er nog andere aspecten waarmee je rekening moet houden. Die antwoorden zijn meer van persoonlijke aard. Wat vind je er bijvoorbeeld van om dierenhaar in je bed aan te treffen? Of dat je huisdier zich midden in de nacht tegen je aanschurkt? Storen hun gesnurk en hun winderigheid je? Het dier kan ook een impact hebben op je leven met je partner. We hoeven er geen tekeningetje bij te maken dat het niet meevalt om samen intieme momenten te beleven of gezellig te slapen als er ook nog een huisdier op het bed ligt. Door je hond toe te laten in je slaapkamer loop je ook het risico dat het dier begint te denken dat het de baas is en bijvoorbeeld steeds vaker in je bed gaat slapen zonder dat er een mens bij is.

Daarnaast is er nog het probleem van de gezondheid. Het komt (heel) zelden voor, maar er zijn voorbeelden bekend van dieren die mensen een ernstige en zelfs dodelijke besmetting hebben doorgegeven. Als je Minoes of Max niet geweldig in vorm is — als hij/zij bijvoorbeeld vlooien heeft of ziek is of niet alle nodige vaccins heeft gekregen — breng je ook je eigen gezondheid in gevaar. Bovendien kan je huisdier je likken of bijten tijdens zijn slaap. Omgekeerd is het zo dat je beter niet je bed deelt met je troeteldier als je immuunsysteem aangetast is door een ziekte, zoals kanker. Het gezond verstand zegt tot slot dat personen die astma hebben of aan allergieën lijden er goed aan doen om hun huisdier ver weg te houden van de slaapkamer.

En de kinderen?

Om alle risico’s te vermijden, laat je je huisdier best nooit toe in de slaapkamer van je baby of kind. In het ergste geval kan het dier zich op je kind uitstrekken en het verstikken, maar het kan ook krabben, bijten of parasieten doorgeven. Je geliefde viervoeter mag dan het liefste dier van de wereld zijn, je weet nooit 100% zeker hoe hij zal reageren. Anderzijds openbaarde een studie die in 2014 voorgesteld werd op het Europese congres voor pneumologie in München dat kinderen die met dierenvacht slapen minder gemakkelijk allergieën ontwikkelen. De onderzoekers kwamen tot die conclusie nadat ze in totaal 2.500 baby’s opvolgden over een periode van tien jaar. Die kinderen sliepen vanaf de leeftijd van drie maanden met dierenvacht. Volgens de wetenschappers daalde het risico dat de kinderen vanaf zes jaar allergieën kregen met 79%. «We weten dat een omgeving die rijk is aan bacteriën een beschermend effect heeft op ons immuunsysteem», legde allergoloog Nhân Pham Thi toen uit. «Dieren en schimmels creëren zo’n omgeving. De eerste elementen waarmee we tijdens onze eerste levensmaanden in contact komen, bepalen veel dingen in ons latere leven. Het is bijzonder belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze gezondheid.»