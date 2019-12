Leuke feitjes waarmee je scoort tijdens het kerstdiner

Kerst is zo ingeburgerd dat je denkt dat je er inmiddels alles van weet. Toch zijn er veel verrassende feitjes te vertellen over de kerstdagen. Voor jou maakten we een selectie van de leukste weetjes. Kun je helemaal de show stelen als het gesprek tijdens het kerstdiner stil dreigt te vallen.

Laten we maar bij het begin beginnen. We vieren dan wel op 25 december de geboorte van Jezus maar wanneer Jezus echt geboren is, is helemaal niet bekend. Wel kunnen we er van uit gaan dat het helemaal niet rond 25 december was. Waarom we het dan wel op deze dag vieren? Dat is een beslissing van Keizer Constantijn. Hij voegde in de 4e eeuw de geboorte dag toe aan de feestdag van de Romeinen. Zij vierden namelijk op 25 december dat de dagen vanaf dan alleen nog maar langer werden.

Heb je je wel eens afgevraagd waarom er twee kerstdagen zijn? Niet omdat een belangrijke geboortedag langer gevierd moet worden. Nee de oorsprong is heel praktisch. Op Eerste Kerstdag moet het dienstpersoneel natuurlijk gewoon werken. Zij kregen de dag daarna vrij en kregen dan als dank voor hun inzet eten mee voor de familie. Zo vierden de minder rijke mensen de Tweede Kerstdag de geboorte. Nog anders is het in Rusland. Daar vieren ze kerst op 7 januari.

Oh denneboom…

De traditie van de kerstboom is waarschijnlijk ontstaan uit een Germaanse tradities. Toch is ook van de Romeinen is bekend dat ze rond de kerstperiode hun huizen versierden groene takken en lichtjes. De groene bomen en takken stonden daarbij symbool voor vruchtbaarheid en goddelijkheid. De keuze voor de dennenboom is heel simpel. Deze boom blijft groen terwijl andere bomen hun bladeren verliezen.

Jaarlijks worden er wereldwijd bijna 60 miljoen kerstbomen gekweekt. Ook leuk om te weten is dat de grootste kerstboom ooit in 1950 in het winkelcentrum van Washington stond. De boom was maar liefst 67 meter hoog. Uitzondering op de groene dennenboom is de boom in India. Daar worden met kerst geen kerstbomen, maar bananenbomen versierd.

Een kaartje voor kerst

De eerste kerstkaart ooit werd in 1843 gemaakt door John Callcott Horsley, een Engelse tekenaar. En ook al worden er tegenwoordig minder kerstkaarten verstuurd dan vroeger, zijn het er nog steeds meer dan 100 miljoen kerstkaarten verstuurd. Die passen vast niet allemaal in jouw rugzak of laptoptas.

Driving home for Christmas

Hoewel het nummer van Chris Rea nog steeds razend populair is, is wereldwijd het meest verkochte kerstlied allertijden nog altijd White Christmas van Bing Crosby. Het in 1942 uitgebrachte nummer is inmiddels meer dan 50 miljoen keer over de toonbank gegaan.

Wist je trouwens dat het liedje Jingle Bells oorspronkelijk helemaal niet voor kerst bedoeld was. Het nummer werd eigenlijk geschreven voor Thanksgiving. Overigens worden ook in Australië kerstliedjes over sneeuw gezongen en draagt de kerstman ook zijn dikke wintermantel. Je snapt het al, puur uit traditie want voor de kou hoeft hij niet te doen. Persoonlijk zou ik liever in zwemkleding gaan en een strandlaken in mijn Cowboysbag stoppen als ik hem was.