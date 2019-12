GAMES. Call to Adventure: wat heeft het lot voor jou in petto?

Ben je klaar om jouw rechtmatige plaats tussen de legendes op te eisen? Ga op avontuur en word meester van je eigen noodlot in ‘Call to Adventure’ van Brotherwise Games!

De doos van ‘Call to Adventure’ bevat een rijkdom aan kaarten, die zonder twijfel de hoofdrol in dit verhaal vertolken. Er zijn er maar liefst 193, onderverdeeld in personage-, verhaal- en (anti)heldkaarten. Naast al die kaarten vind je in de doos 4 spelersborden, 40 tokens om ervaringspunten aan te geven en 24 runen die als dobbelstenen dienst doen.

Je ziet onmiddellijk dat er bloed, zweet en tranen in het artwork zijn gestoken. Elke kaart is een mini-kunstwerk vol feeërieke of bloedstollende taferelen die je moeiteloos in de scenes meetrekken.

Het avontuur loert om de hoek!

Het verhaal voltrekt zich in drie aktes, maar zoals ieder goed verhaal begint alles met een beetje voorbereiding. Elke speler ontvangt personagekaarten voor zijn spelersbord. Deze zeggen iets over jouw origine, je motivatie en jouw lotsbestemming. Die laatste hou je verborgen voor je medespelers. Zo kan je bijvoorbeeld een jager (origine) zijn die gebonden is door eer (motivatie) om de natuur te herstellen (lotsbestemming). Elke kaart heeft zijn eigen unieke eigenschappen en effecten die de rode draad zullen vormen doorheen je avontuur en je keuzes. Vervolgens verdeel je de verhaalkaarten op basis van de overeenstemmende cijfers op de achterzijde en draai je een aantal kaarten van het eerste hoofdstuk om. Deze verhaalkaarten zijn de uitdagingen die de spelers moeten overwinnen om hun personage te laten groeien.

Behaal je voldoende successen, dan voeg je de verhaalkaart toe achter je personagekaart. Voor je volgende beurt krijg je voor deze kaart nu een extra rune ter beschikking. Mislukt een uitdaging, dan verwijder je de kaart uit het spel en neem je één ervaringspunt. In beide gevallen draai je een nieuwe kaart van het deck om en gaat de beurt naar de volgende speler.

Zodra een speler drie kaarten verzamelt uit de eerste akte, start het tweede hoofdstuk door een aantal kaarten van deze stapel te onthullen. Hoe dieper je in het avontuur duikt, hoe moeilijker de uitdagingen, maar ook hoe groter hun beloning. Het avontuur loopt ten einde zodra iemand zes verhaalkaarten aan zijn personage heeft toegevoegd. Wie de meeste punten heeft, wint het spel, maar laten we vooral niet vergeten dat de reis ook een deel van de fun is.

Ons verdict

Call to Adventure is een must have voor je verzameling bordspellen, zeker voor iedereen die zich ooit al eens verloren heeft in een goed boek. Het is een perfecte vertaling van RPG-games naar een offline versie waarbij de personages groeien om steeds complexere uitdagingen te trotseren.

Het mechanisme lijkt complex, maar is eigenlijk simpel. Bekijk de runen of voorwaarden om aan een uitdaging te voldoen en rol met alle runen waarop je personage beroep kan doen. Lukt het? Fantastisch, nu ben je sterker voor de volgende uitdaging. Lukt het niet? Jammer, maar het was wel episch dat je op z’n minst probeerde die draak te verslaan.

Bij dit spel draait het niet enkel om de overwinning, maar ook om de onvergetelijke reis die de personages afleggen. Call to Adventure is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van Brotherwise Games.