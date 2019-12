Van de schoolbanken naar de werf: starters bij Jan De Nul

Na een opleiding milieu- en preventiemanagement aan de KULeuven ligt de wereld aan je voeten. En waar beter starten dan bij het internationale bedrijf Jan De Nul Group? Miep De Winter (24) werd als jonge starter met open armen ontvangen en wegwijs gemaakt in de brede waaier aan activiteiten van het bedrijf. «De opleiding was een echte verrijking!»

«Ik ben QHSSE Advisor, wat erop neerkomt dat ik insta voor de veiligheid op de werven. Daarbij heb ik niet alleen aandacht voor preventie, maar ook voor milieu. Samen met mijn collega’s bekijk ik waar er problemen zijn en maak ik de werfleiding daarop attent. Als er nieuwe projecten in aantocht zijn, analyseren we de situatie om mogelijke risico’s in kaart te brengen.»

JDN Academy

Miep kon na haar studies onmiddellijk aan de slag bij de wereldspeler Jan De Nul Group. «Tijdens een opleidingstraject van een maand kreeg ik samen met de andere nieuwkomers uitleg over het bedrijf. We werden ingewijd in alle activiteiten van Jan De Nul, we mochten een schip bezoeken, in een simulator werken, … Over verschillende departementen heen kon ik zo kennis opdoen. De JDN Academy is echt een verrijking!» Met ervaren collega’s bezocht Miep verschillende werven, waarbij ze informatie kreeg over belangrijke aandachtspunten.

Op het terrein zelf

«Ik kom recht van de schoolbanken, maar toch kende ik Jan De Nul al. Via enkele kennissen hoorde ik enthousiaste verhalen over het bedrijf en tijdens mijn studies heb ik er een rondleiding gekregen. De sector is in elk geval heel uitdagend, het bedrijf biedt mooie doorgroeimogelijkheden en ik kan op het terrein zelf actief zijn. Daarom spreekt de job me enorm aan. En ik heb leuke collega’s! Dat maakt echt een verschil.»•

