De Lijn zoekt 140 technici

De Lijn heeft veel boeiende vacatures voor technici. Het openbaar vervoersbedrijf evolueert: er komen meer milieuvriendelijke bussen en er wordt gewerkt met zelfsturende teams. Het gaat dus om een dynamische werkomgeving.

De Lijn zorgt in Vlaanderen voor het openbaar vervoer met de bus of de tram. Er werken ruim 8.000 personeelsleden in verschillende functies. Je kan er een opleiding volgen om bus- of trambestuurder te worden. Ook zijn er heel wat technische jobs. De Lijn investeert in de nieuwste technologieën en heeft in 2020 zowat 140 vacatures voor technici. De jobs zijn heel uiteenlopend; het gaat van mecanicien tot ingenieur en tot leidinggevende functies. Technici staan niet alleen in voor het onderhoud van de voertuigen, maar ook voor het beheer en onderhoud van gebouwen en stelplaatsen.

Vaklui

Jacques Verspeeck is directeur Techniek & Supply Chain. «Dat omvat alle technische aspecten van het beheer en onderhoud van onze infrastructuur, het aankopen van rollend materieel enzovoort. Er zullen in 2020 heel wat aanwervingen zijn. We zoeken vooral vaklui, maar ook medewerkers die in een technische richting een bachelor of master haalden. Wie graag sleutelt en geboeid is door techniek, is welkom. We hebben wel een extra grote vraag naar elektromecaniciens.

De vloot van De Lijn is gevarieerd. Er zijn nog steeds bussen met dieselmotors, maar die zullen de komende jaren worden vervangen door elektrische bussen en bussen die door waterstof worden aangedreven. Die zijn vanuit ecologisch oogpunt meer verantwoord. We investeren in onze medewerkers door hen een goede opleiding te geven. Gemiddeld duurt het traject zes maanden.» De Lijn voert collegialiteit en sociale attitudes hoog in het vaandel, samenwerken in een team is heel belangrijk. «We evolueren naar meer autonome, zelfsturende teams zonder ploegbaas. Het komt er op aan je competenties goed in te zetten.»

Mohamed Ayad, technicus bus

Dat doe ik: «Mijn taak komt neer op het oplossen van technische problemen en ervoor te zorgen dat de klanten van De Lijn een goede service krijgen. De bussen moeten in orde zijn, veiligheid is cruciaal.»

Super aan de job: «Ik werk al 6 jaar in Dilbeek. Mocht het nodig zijn, dan kan je bij De Lijn een overplaatsing vragen, maar voor mij hoeft dat niet. Ik doe ook geregeld een wachtdienst; daarvoor krijgen we een extra premie en dat is fijn.»

Jose Antonio, monteur bovenleiding

Dat doe ik: «Ons team staat in voor het onderhoud en het herstellen van bovenleidingen, voedingsschakelaars en voedingskasten van de trams. Als er ergens schade is, doen we een interventie om het probleem op te lossen. De weersomstandigheden, zoals een storm of felle hitte, kunnen schade aan de leidingen veroorzaken.»

Super aan de job: «Het werken aan de bovenleiding leer je door opleiding op de werkvloer en dat maakt het boeiend. De Lijn biedt een heel goede begeleiding. Als nieuwkomer loop je eerst een tijd mee. Zo worden ervaring en kennis doorgegeven. In een volgende fase voer je zelf al zaken uit, maar in het bijzijn van een ervaren medewerker. Stapsgewijs groei je in de job. Ik ben best tevreden over mijn job en onze werkgever.»

Bavo Feys, medewerker expertise gebouwen – stelplaatsen

Dat doe ik: «Samen met mijn collega’s sta ik in voor het onderhoud van de gebouwen van De Lijn. Dat kan bijvoorbeeld het herstellen van de verwarming zijn. We zorgen ervoor dat het patrimonium in een goede staat blijft, dat maakt het voor iedereen aangenaam.»

Super aan de job: «Er is veel variatie. Fijn is ook dat er veel expertise is; kennis en ervaring worden gedeeld. Het is een boeiende job, ik kan iedereen aanraden om te solliciteren. ‘Durf er voor te gaan’, is de leuze die ik hen zou meegeven.»

