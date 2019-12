Philippe Clement is blij met tweede Trofee Raymond Goethals

Philippe Clement ontving in het Edmond Machtensstadion in Molenbeek voor het tweede jaar op rij de Trofee Raymond Goethals. Clement toonde zich achteraf erg tevreden, maar loofde ook zijn spelers en de besturen van zowel Racing Genk als Club Brugge. “Ik ben heel blij met deze erkenning”, begon Clement. “Raymond Goethals was een legende in het Belgische voetbal, en een grappige man bovendien. Hij was de grootste Belgische trainer ooit en ik ben verheugd voor het tweede jaar op rij zijn trofee te mogen winnen. Ik ben niet erg verrast de prijs te ontvangen. Ik heb een uitstekend jaar achter de rug. Eerst wonnen we de titel met Genk, nadien heb ik ook bij Club al iets kunnen neerzetten. Dat is uitzonderlijk, zeker in onze Jupiler Pro League, een competitie van hoog niveau. Je moet voor elke overwinning knokken. Het was een heel mooi jaar. Maar ik wil toch de jury ook nog bedanken. De twee andere genomineerden (Michel Preud’homme en Wouter Vrancken, red.) hebben ook mooie prestaties geleverd. Ook zij hadden kunnen winnen.”

“Deze prijs win ik als trainer, maar er staat natuurlijk een heel team rond mij”, vervolgde Clement. “Ik had zowel in Genk als in Brugge uitstekende spelers en een bestuur dat mij voor honderd procent steunde. In dat opzicht vind ik het ook heel mooi dat Peter Croonen en Dimitri de Condé (de voorzitter en sportief directeur van Racing Genk, red.) hier aanwezig zijn. We hebben ondanks mijn vertrek nog steeds een uitstekende band.”

Clement gaf tot slot nog mee in de toekomst te hopen op meer prijzen, maar dan vooral in teamverband. “Ik ga altijd ambitieus blijven. Dat ligt in mijn karakter. Ik wil de komende jaren alles winnen wat mogelijk is en ben bereid daar alles voor te doen.”

bron: Belga