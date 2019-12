Koning Filip bedankt Amerikanen om rol in bevrijding van Europa

Koning Filip heeft de Amerikanen geëerd om hun rol in de bevrijding van Europa. Dat deed hij tijdens de herdenking van de 75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen, vandaag in Bastenaken. Maar, waarschuwde hij, “de strijd is nog niet voorbij. Democratieën zijn per definitie kwetsbaarder dan regimes die de vrijheid inperken.” “De Verenigde Staten hebben in 1944 de vrijheid en de democratie met al hun macht verdedigd. Ze zijn dat blijven doen tijdens de Koude Oorlog. We hebben samen de NAVO gesticht, 70 jaar geleden. En dertig jaar later, hebben we een andere totalitaire ideologie overwonnen. Na de Atlantikwall, was het de beurt aan het IJzeren Gordijn om in te storten”, zei de vorst tijdens een speech aan het oorlogsmonument Mardasson in Bastenaken.

“Sindsdien hebben we geleidelijk aan een nieuw Europa gebouwd, gebaseerd op hereniging en de vastberaden wens om de oude rivaliteiten te laten rusten. Gedurende al die jaren, waren de Verenigde Staten als een heldere stad op de heuvel, schouder aan schouder met Europa, klaar om de landen die onze waarden delen, te steunen”, aldus koning Filip. Tegelijkertijd waarschuwde hij ook. “De strijd is nog niet voorbij. Per definitie zijn democratieën kwetsbaarder en fragieler dan regimes die de vrijheid inperken.”

Het vorstenpaar is deze middag in Bastenaken in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders, onder wie premier Sophie Wilmès, De Poolse en Duitse presidenten, de premier en Groothertog van Luxemburg en de Amerikaanse minister van Defensie. Er zijn ook vijf Amerikaanse veteranen van de Slag om de Ardennen naar België afgezakt voor de herdenking.

De Slag om de Ardennen was het laatste grote offensief van het Duitse leger aan het westfront in de Tweede Wereldoorlog. Bij de gevechten, die zes weken duurden, vielen ongeveer 75.000 Amerikaanse doden. ‘The Battle of the Bulge’ staat bij de Amerikanen bekend als een van de meest dodelijke veldslagen van WOII.

