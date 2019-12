Federale bijdrage knabbelt aan dalende energiefactuur

De federale bijdrage op de energiefactuur neemt voor een gemiddeld gezin volgend jaar toe met in totaal 2 à 3 euro. Daarmee knabbelt ze aan de daling van de distributienettarieven in Vlaanderen. De federale energieregulator CREG heeft bekendgemaakt hoeveel federale bijdrage gezinnen moeten betalen op hun energiefactuur. Terwijl de bijdrage op elektriciteit met ongeveer 6 procent daalt tot 3,1428 euro per megawattuur, stijgt die op aardgas met ruim een vijfde (22,7 procent) tot 0,7416 euro per kilowattuur. Uiteindelijk zal de federale bedrage voor een gemiddeld gezin volgend jaar met in totaal 2 à 3 euro stijgen, zegt een woordvoerster van de CREG.

Met de federale bijdrage wordt onder meer de werking van de CREG, het sociaal energiefonds voor de OCMW’s, het denuclearisatiefonds en het broeikasgassenfonds gefinancierd. De bijdrage is maar een deeltje van de totale energiefactuur.

Zo vormen ook de distributienettarieven een groot deel van de rekening. Die zullen in Vlaanderen volgend jaar zowel voor elektriciteit als aardgas dalen, zo kondigde de Vlaamse energieregulator VREG eerder op maandag aan. Een Vlaams gezin zal als gevolg gemiddeld 31 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 10 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas betalen.

bron: Belga