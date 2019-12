“Facebook weigert advertenties van social profits”

“Facebook weigert met de regelmaat van de klok advertenties van social profits”, zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van de hulplijn 1712, aan Belga. Dat ontdekte de hulplijn die een filmpje over haar werking wilde adverteren op het sociale netwerk in het kader van een campagne. Video’s zonder expliciete inhoud werden in het verleden ook steeds geweigerd. Ook andere Vlaamse non-profitorganisaties blijken slechts met moeite te kunnen adverteren op Facebook. De meeste oproepen die de hulplijn krijgt, gaan over kindermishandeling, gevolgd door partnergeweld, geweld tegen volwassenen en vechtscheidingen. In het kader van een campagne, “1712-dag” die vandaag/dinsdag plaatsvindt, wilde de hulplijn een filmpje verspreiden via Facebook. Die is namelijk zeer kosteneffectief en bereikt veel mensen, aldus 1712.

In het filmpje wordt de werking van 1712 uitgelegd en licht een hulpverlener die werking toe. Er is geen geweld of expliciet taalgebruik in te bespeuren, toch werd de advertentie door Facebook geweigerd. Een eerder filmpje van de organisatie waarin enkel een hand met een vingerpop is te zien, werd ook geweigerd.

De organisatie krijgt telkens een automatisch antwoord van Facebook, waarin wordt verwezen naar hun reclamebeleid. Adverteerders kunnen na een weigering vragen om een tweede herziening, waarbij er wordt gevraagd om het verweer ook te beargumenteren. Ook al meldt 1712 dat het om een een officiële hulplijn van de Vlaamse overheid gaat en het een maatschappelijke rol moet spelen, werden de advertenties zelfs na de herziening geweigerd.

Volgens 1712 maakt Facebook geen onderscheid tussen content met geweld en content die geweld wil tegengaan. “Nochtans hebben wij een grote maatschappelijke opdracht”, zegt Van de Voorde. 1712 staat zelfs in het Vlaams regeerakkoord vermeld, benadrukt hij.

Het algoritme van Facebook blijkt moeilijk te doorgronden. Zo heeft 1712 een tijdje geleden een andere video als advertentie willen plaatsen. Na het woord “kindermishandeling” in de bijbehorende tekst te vervangen door het woord “geweld”, raakte de advertentie er nochtans wel door.

Andere social profitorganisaties kampen met hetzelfde probleem, zegt Van de Voorde, die er zelf enkele contacteerde. Zo werden de advertenties van Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) of Sensoa, het expertisecentrum voor seksuele gezondheid, ook regelmatig geweigerd. “Hoe kan het dat politieke advertenties met nepnieuws niet worden geweerd, en wij wel?”, vraagt Van de Voorde zich af. “Amerikaanse puriteinse normen zijn duidelijk steeds meer van kracht in Europa”, klinkt het nog.

bron: Belga