Bellot overweegt gerechtelijke stappen na Europees akkoord transportsector

De onderhandelaars van het Europees Parlement en van de EU-lidstaten bereikten vorige week een akkoord over nieuwe regels die de arbeidsomstandigheden in de transportsector moeten verbeteren, maar dat is niet naar de zin van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). “Als de regeling niet wordt aangepast, sluit ik een rechtszaak voor het Europees Hof van Justitie niet uit”, zegt hij maandag aan Knack.be. De nieuwe regels maken deel uit van het zogenaamde mobiliteitspakket. Doorn in het oog van Bellot is de herwerkte wetgeving op het vlak van cabotage, waarbij een buitenlandse chauffeur na een internationale opdracht tijdelijk binnenlandse transporten in een andere lidstaat voor zijn rekening neemt.

Volgens de huidige regels mag een Belg maximum drie van die ritten doen. Daarna moet hij het land uit. In het compromis dat nu op tafel ligt, en dat nog moet worden goedgekeurd, wordt een afkoelingsperiode van vier dagen voorzien. Na drie cabotageritten in een land, zal een transporteur dus vier dagen moeten wachten alvorens hij in dat land weer ritten mag uitvoeren.

“Een draconische maatregel”, noemt minister van Mobiliteit Bellot de wijziging. De wetgeving is bedoeld om de precaire arbeidsomstandigheden van de veelal Oost-Europese truckers te verbeteren. “Maar ook Belgische chauffeurs worden getroffen. Zij moeten zulke tussentijdse opdrachten aannemen om te overleven.”

“We kunnen geen vrijstelling vragen, aangezien het om een algemene regel gaat”, zegt Bellot. “Een wijziging dringt zich dus op. Als dat niet gebeurt, dan zijn juridische stappen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie niet uitgesloten.” De klacht zou zich dan op twee Europese beginselen baseren: proportionaliteit en verworven vrijheden. Volgens Bellot is het perfect mogelijk om de huidige cabotageregeling te controleren via de intelligente tachograaf die de rij- en rusttijden van chauffeurs registreert. Daarnaast gaat Europa prat op het vrij verkeer van goederen en diensten. De zogenaamde cooling-off periode die nu op tafel ligt, gaat daar lijnrecht tegenin.

Ook CD&V is kritisch. Europarlementslid Cindy Franssen zegt dat “dit ruikt naar opportunisme en protectionisme van de Franse president” Emmanuel Macron. Ze erkent wel dat België zo goed als geïsoleerd staat.

bron: Belga