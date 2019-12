Beeld van Kuifje voor bijna 170.000 euro verkocht

Een standbeeld van Kuifje en Bobbie is gisteren geveild voor 168.000 euro (kosten inbegrepen). Dat meldt veilinghuis Millon België in een persbericht. Het standbeeld, 186 cm hoog, is een werk van beeldhouwer Nat Neujean uit 1976. Van het beeld bestaan verschillende exemplaren. In dezelfde veiling werden nog verschillende andere voorwerpen geveild die gelinkt zijn aan de Belgische strip. Zo werden er nog meer Kuifje-stukken geveild, zoals een WWF-kistje met daarin tien litho’s. Dat ging onder de hamer voor 20.000 euro (zonder kosten). Er werd 19.000 euro (eveneens zonder kosten) betaald voor een exemplaar van “On a marché sur la Lune”, uit 1971, met een tekening van Kuifje en een opdracht en handtekening van Hergé en opdrachten van in totaal zeven astronauten.

Een prent van Guust Flater die in juli 1969 in het striptijdschrift Spirou verscheen werd voor 54.000 euro (zonder kosten) verkocht.

Een illustratie van Morris waarop Lucky Luke te zien die een sigaret afslaat, werd voor 25.000 euro (zonder kosten) verkocht.

De veiling bestond in totaal uit 182 loten.

