Geen negende huwelijksklokken voor Britse ‘serietrouwer’

De 71-jarige Ron Sheppard staat in Groot-Brittannië bekend als de man die het vaakst trouwde. Sheppard, alias ‘Romeo Ron’, heeft zijn negende huwelijk echter op het laatste nippertje afgeblazen. In een e-mail – hij had haar nog niet ontmoet – liet hij aan aanstaande Rose Hans (30) weten dat hij het toch niet echt voelde.

Gespreid over een periode van 23 jaar – bij zijn eerste huwelijk was hij 19 – trad de 71-jarige Ron Sheppard maar liefst 8 keer in het huwelijksbootje. ‘Romeo Ron’ is een Brits fenomeen en schreef er zelfs een boek over: ‘The Lord of the Wedding Rings’. Bovendien is er ook een producent geïnteresseerd om zijn zogenaamd liefdevolle levensverhaal te verfilmen. Het zit Ron echter ook niet allemaal mee. Nadat in 2017 zijn geplande negende huwelijk al in de mist ging omdat zijn vrouw hem plotsklaps verliet, maakte hij nu zelf een einde aan zijn nieuwe verloving.

Geannuleerd via e-mail

De 71-jarige Brit leerde zijn 30-jarige aanstaande Rose Hans kennen op het internet. Ze kenden elkaar al een jaar, maar hadden elkaar nog niet ontmoet toen Ron vorige maand besloot te doen waar hij goed in is: haar ten huwelijk vragen. De trouwerij zou plaatsvinden in februari 2020, ware het niet dat er bij Ron iets bleef knagen. “Het voelde niet goed in mijn hart. Ik voelde me door haar onder druk gezet. Ze wilde te graag”, zei Ron in Daily Mail. Via e-mail liet hij weten dat het huwelijksbootje niet uit zou varen, al kreeg hij niet de reactie die hij verwachtte. “Natuurlijk was ze van streek, maar ik verwachtte een smeekbede en die kreeg ik niet.” Rose zei vervolgens geen telefoontjes te kunnen aannemen, gezien ze in Ghana verbleef voor een verplegingscursus.

Geen seks voor het huwelijk

‘The Lord of the Wedding Rings’ was erg teleurgesteld toen ook zijn vorige verloving – dit keer buiten zijn wil – op de klippen liep. De 33-jarige Filipijnse Cristel Lalec, die illegaal in Groot-Brittannië verbleef, liet Ron in 2017 zitten voor een andere man. “Mijn verloofde keek me nog eens diep in de ogen en kondigde tot mijn grote verbijstering haar vertrek aan”, vertelde de huwelijksfanaat. Vlak nadien trof hij haar appartement al volledig leeggehaald aan. Volgens hem was de verloving ook niet erg liefdevol. Vanwege Cristels geloofsovertuigingen wilde ze geen seks voor het huwelijk. “Ons liefdesleven was onbestaande. Ze maakte de godganse dag selfies terwijl ze met oortjes naar muziek luisterde. Ik moest haar naam roepen opdat ze nog maar gewoon naar me keek”, aldus een destijds verbitterde Ron.

De handdoek in de (trouw)ring

De nieuwe teleurstelling met Rose werd Ron voorlopig te veel: een nieuw huwelijk staat nog niet in zijn agenda. Twee van zijn acht kinderen vinden het alvast welletjes geweest. Aan ex-verloofde Cristel gaven ze nog de goede raad om “zo ver mogelijk van onze vader weg te rennen”. “Wat die vrouwen allemaal in mijn vader zien is mij een raadsel. Wat ik wel weet is dat hij hele mooie verhalen ophangt die iedereen voor zoete koek slikt”, aldus zijn oudste dochter.