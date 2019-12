Wim Fissette coacht Naomi Osaka: “Ze is een erg interessante speelster”

Wim Fissette is de nieuwe coach van Naomi Osaka (WTA 3), zo bevestigt de 39-jarige Limburger vanuit Los Angeles, waar hij zich met de 22-jarige Japanse voorbereidt op het nieuwe tennisseizoen. “Begin december ben ik aangekomen in Los Angeles, waar ik werd voorgesteld aan haar indrukwekkende groep sponsors. Daarna zijn we aan de slag gegaan”, verklaart Fissette. “Enkele weken geleden al, toen ik nog Victoria Azarenka coachte, werd ik gecontacteerd door haar entourage. Haar manager wou weten welke projecten ik had. Ik heb het er onmiddellijk over gehad met ‘Vika’. Gezien haar toekomst erg onzeker is – ze zal omwille van privéredenen niet spelen in Australië – heb ik het voorstel aanvaard.”

Naomi Osaka is pas 22 jaar oud, maar heeft al de US Open 2018 en de Australian Open 2019 op haar palmares. Wim Fissette coachte eerder verschillende toppers, zoals naast Azarenka onder anderen Kim Clijsters, de Roemeense Simona Halep, de Duitse Angelique Kerber en de Britse Johanna Konta.

“Mijn eerste reactie was dat dit de beste job is in het huidige vrouwentennis”, vervolgt Fissette. “Osaka is een erg interessante speelster. Ze is jong en heeft al twee fantastische resultaten geboekt. Er wacht haar een heel mooie toekomst. Haar persoonlijkheid sprak me ook aan. Ze is redelijk introvert, maar ook heel intelligent. Ik ben onder de indruk van hoe ze het tennis intellectueel benadert en uiteraard ook van haar fysieke kwaliteiten. Ze doet meer dan hard serveren en hard slaan met haar forehand. Ze beweegt ook opmerkelijk goed en analyseert het spel heel goed. Ik ben heel blij met deze kans en ga er alles aan doen om deze samenwerking tot successen te laten leiden.”

bron: Belga