Vannamiddag is het in de marge van de voetbalwedstrijd tussen Standard Luik en Anderlecht tot onregelmatigheden tussen supporters gekomen. Dat meldt de politiezone Luik. Omstreeks 13.30 uur is een autocar met fans van Standard Luik bij aankomst aan het stadion Maurice Dufrasne aangevallen door supporters van Anderlecht. Brusselse voetbalsupporters profiteerden ervan om het veiligheidsdispositief te omzeilen. Er hebben confrontaties plaatsgevonden, maar de toestand is nu rustig.

bron: Belga