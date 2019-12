Na de hevige stormwind en overstromingen in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al drie dodelijke slachtoffers geteld.

Een sinds vrijdag vermiste man is zondag in zijn wagen in de gemeente Onard in het departement Landes dood teruggevonden, zo heeft het parket meegedeeeld. Het overlijden van de man is te wijten aan het noodweer. Zondag in de vooravond zaten nog steeds bijna zevenduizend huishoudens zonder stroom.

bron: Belga