Klimaatconferentie Madrid – Voorzitter Chili roept onderhandelaars op om zin voor compromis te tonen

Het Chileense voorzitterschap van de klimaatconferentie in Madrid heeft de onderhandelaars zondag kort na middernacht opgeroepen om zin voor compromis aan de dag te leggen. Een duidelijk op de proef gestelde Carolina Schmidt vroeg de verschillende partijen om “flexibiliteit en vastberadenheid”, teneinde tot “een ambitieus resultaat” te komen. “We zijn er bijna. Het is hard en moeilijk, maar het is het waard. Ik heb jullie nodig, maar ook de mensen in onze landen hebben jullie nodig”, aldus de Chileense minister van Milieu. De klimaatcrisis is belangrijker dan onszelf, benadrukte ze.

De klimaattop van de Verenigde Naties was op 2 december van start gegaan en had vrijdag afgelopen moeten zijn. Maar de onderhandelingen blijven aanslepen en net als bij vele voorgaande klimaatconferenties zijn verlengingen nodig om tot een akkoord te komen. De vorige teksten, die er kwamen na nachtelijke onderhandelingen, vielen namelijk op een koude steen.

De discussie loopt onder andere vast op artikel 6 van van het klimaatakkoord van Parijs (2015). Dat punt voorziet de invoering van marktmechanismen voor de handel in emissies. Ook over de klimaatambities zijn de meningen verdeeld. Verschillende partijen, de Europese Unie en de kwetsbare landen op kop, willen een duidelijke oproep voor een verhoging van de doelstellingen voor uitstootreductie van broeikasgassen in 2020. Maar andere landen staan hier dan weer op de rem.

“We zullen ons werk verderzetten tot we tot ambitieuze beslissingen komen”, herhaalde Carolina Schmidt. Ze liet voorts weten dat de onderhandelingen vanaf 1.30 uur zullen worden voortgezet, op basis van nieuwe ontwerpteksten. Een plenaire vergadering wordt ten vroegste om 3.30 uur verwacht.

Bron: Belga