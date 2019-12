Jupiler Pro League – AA Gent loopt blauwtje aan de kust

AA Gent heeft verzuimd om opnieuw tweede te worden in de Jupiler Pro League. De Buffalo’s verloren zondag met 2-1 bij KV Oostende in de afsluiter van de negentiende speeldag. De kustploeg doet onderin een gouden zaak. Laurent Depoitre (10.) opende de score voor de bezoekers. Maar Andrew Hjulsager (27.) en Ronald Vargas (54.) hielden de drie punten aan zee. AA Gent opende de score in de tiende minuut. Yaremchuk besloot in eerste instantie nog op KVO-doelman Ondoa, in de herneming trof collega-spits Depoitre wel raak tegen zijn ex-club. Na balverlies van Neto maakte Yaremchuk er ei zo na 0-2 van, zijn trap ging naast de kruising. Aan de overzijde viel onverwacht de gelijkmaker. Op hoekschop kopte Milovic de bal tot bij Hjulsager, die de 1-1 tegen de touwen knalde. Met nog een corner dreigde de kustploeg opnieuw, Faes trapte in één tijd op Kaminski. Een poging van Canesin ging naast.

Het team van Jess Thorup moest uit een ander vaatje tappen in de tweede helft om met een driepunter huiswaarts te keren. Toch kwam KV Oostende verrassend op voorsprong. Op voorzet van Ndenbe kopte Vargas binnen: 2-1. AA Gent reageerde via Yaremchuk, die helemaal vrijstaand net naast kopte. Neto hield vervolgens Depoitre van de 2-2 en Kvilitaia knalde op Ondoa. Voor KVO testte Hjulsager of Kaminski nog wakker was. Ondoa bleek niet te kloppen, de Kameroener maakte nog een poging van Yaremchuk onschadelijk.

In de stand is AA Gent derde met 35 punten, op twee punten van Antwerp en op tien punten van leider Club Brugge, dat nog een match tegen Charleroi tegoed heeft. KV Oostende klimt naar de 13e plaats met 18 punten. Het laat KV Kortrijk (16), Waasland-Beveren (11) en Cercle Brugge (8) achter zich.

bron: Belga