Dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf: verdachte is aangehouden door onderzoeksrechter

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de verdachte van het dodelijke ongeval met vluchtmisdrijf in Vorselaar zondag aangehouden. Dat meldt het parket van Antwerpen. De 21-jarige verdachte uit Grobbendonk verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Turnhout.

Het ongeval kostte het leven aan een 16-jarige jongeman uit Vorselaar die in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn fiets op weg was naar huis. Zijn lichaam werd zaterdagochtend aangetroffen door een buurtbewoner aan de Molenbaan.

Enkele uren later kon een verdachte worden opgepakt. De 21-jarige man legde een positieve drugstest af en verklaarde ook zelf dat hij onder invloed van alcohol had gereden. Hij zei dat hij zich wel gerealiseerd had dat hij iets had aangereden, maar dat hij niet wist dat het om een fietser ging. De verdachte beschikte enkel over een voorlopig rijbewijs en mag dus niet in weekendnachten rijden.

Hij werd zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout en die besliste om hem aan te houden. Vrijdag zal de raadkamer beslissen over de al dan niet bevestiging van zijn aanhouding.

bron: Belga