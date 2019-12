CSI-jumping A Coruna – Pieter Clemens derde in wereldbekerproef, Pieter Devos blijft leider

Pieter Clemens is zondag derde geworden in de wereldbekerjumping in het Spaanse A Coruna. De 25-jarige neef van de broers Philippaerts leidde de 10-jarige ruin Quintini foutloos rond, maar was 78 honderdsten te traag om de Nederlander Maikel van der Vleuten en zijn 9-jarige ruin Beauville van de zege te houden. De Italiaan Emanuele Gaudiano werd met Chalou op 72 honderdsten tweede. Ook Zoé Conter en François Mathy Jr hoorden bij de negen ruiters die foutloos bleven in de barrage met dertien. Conter werd met Davidoff vierde, Mathy met Uno achtste. Celine Schoonbroodt-de Azevedo (Chepetta), Gudrun Patteet (Clooney) en Dominique Hendrickx (Koriano) stootten alle drie één balk af in de eerste omloop. Voor Hendrickx kwam daar nog een tijdstraf bovenop. Schoonbroodt-de Azevedo eindigde op de 22e plaats, Patteet op de 23e en Hendrickx op de 29e.

Pieter Devos nam niet deel in A Coruna, maar blijft wel leider in de wereldbekerstand van de West-Europese liga. Na zeven van veertien proeven heeft hij acht punten voor op de Zwitser Steve Guerdat. Gaudiano is op twaalf punten derde. Schoonbroodt-de Azevedo is elfde, Jos Verlooy zestiende, Clemens 29e en Conter 32e. De top achttien springt van 15 tot 19 april de finale in Las Vegas (Nevada). De volgende manche vindt volgende week in Londen plaats. De kerstjumping van Mechelen is op 30 december de negende manche in het rijtje.

De zege bracht Van der Vleuten 99.000 euro op. Clemens en Conter mochten respectievelijk 45.000 en 30.000 euro op gaan halen.

.

bron: Belga